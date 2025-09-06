خبير عسكري: نتنياهو يدرك عواقب تجاوز الخط الأحمر المصري

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر يصب في مصلحة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بهذه المعاهدة واتفاقيات المعابر.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال كبير، إن مصر تُعد ركيزة أساسية في مفاوضات الهدنة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، مما يعزز دورها الإقليمي.

وأضاف الخبير العسكري، أن أن مصر وضعت خطًا أحمر واضحًا ضد تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي محاولة لتجاوزه ستُقابل برد حاسم ونتنياهو يدرك عواقب هذا التجاوز، لكنه يسعى للقضاء على الأسرى لدى حماس لتحقيق أهداف سياسية داخلية.

وتابع اللواء أركان حرب أسامة كبير، أن نتنياهو يريد التخلص من الأسرى كونهم مصدر ضغط داخلي، مستغلاً ذلك كذريعة لمواصلة الحرب على غزة وإشعال المنطقة.

وأكد أن خطة نتنياهو لاجتياح غزة بالكامل ستواجه عقبات، لأن القوات البرية الإسرائيلية تعاني من نقص في الاحتياط ومشكلات في صيانة المعدات.

وأشار كبير إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تزال قوية على الأرض، مما يضع نتنياهو في حالة ارتباك استراتيجي.

وشدد الخبير العسكري على أن مخططات التهجير لن تنجح دون دعم عسكري بري قوي، وهو ما تفتقر إليه إسرائيل حاليًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الدفاع عن موقفها الحازم لحماية القضية الفلسطينية.