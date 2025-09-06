إعلان

25 صورة من ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي

09:00 م السبت 06 سبتمبر 2025
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (1)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (4)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (3)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (7)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (8)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (9)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (10)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (5)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (12)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (13)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (14)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (15)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (11)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (17)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (18)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (19)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (20)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (16)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (2)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (23)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (24)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (25)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (22)
    ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي (21)
كتب-عمرو صالح:

استضاف صالون ماسبيرو الثقافي الذي انعقد ، باستديو أحمد زويل بمبنى ماسبيرو في أولى ندواته اليوم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وذلك بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين وشباب الدبلوماسيين .

وبحسب بيان الهيئة استمرت فعاليات الصالون لأكثر من ساعتين و شهد الصالون منح وسام ماسبيرو للإبداع للأساتذة الكبار : فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال.

وكان صالون ماسبيرو قد شهد اليوم لقاءً فكرياً لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

ويشار إلى أن ق الصالون كان بتقديم الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة و يذاع الصالون في إطار برنامج جديد على شاشة التليفزيون المصري باسم (برنامج صالون ماسبيرو الثقافي).

صالون ماسبيرو الثقافي ماسبيرو الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية صالون ماسبيرو الرئيس السيسي
