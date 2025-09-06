25 صورة من ندوة وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي

كتب-عمرو صالح:

استضاف صالون ماسبيرو الثقافي الذي انعقد ، باستديو أحمد زويل بمبنى ماسبيرو في أولى ندواته اليوم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وذلك بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين وشباب الدبلوماسيين .

وبحسب بيان الهيئة استمرت فعاليات الصالون لأكثر من ساعتين و شهد الصالون منح وسام ماسبيرو للإبداع للأساتذة الكبار : فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال.

وكان صالون ماسبيرو قد شهد اليوم لقاءً فكرياً لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

ويشار إلى أن ق الصالون كان بتقديم الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة و يذاع الصالون في إطار برنامج جديد على شاشة التليفزيون المصري باسم (برنامج صالون ماسبيرو الثقافي).

