قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إن وزارة الأوقاف قاربت على الانتهاء من إعداد برنامج فعاليات مبادرة صحح مفاهميك، استعدادا لإطلاقها رسميا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الأزهري:" يسعدني دعم نقابة الصحفيين لهذا المبادرة، حيث إنها مبادرة مجتمعية يشارك فيها نحو ١٥ وزارة وهيئة من هيئات الدولة المصرية، قاموا بتحليل القيم المجتمعية".

وتابع:" الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله تذكرنا بالجروح النازفة في منطقتنا العربية، حيث لدينا جرح غائر في السودان الشقيق الذي يربطنا به وحدة التاريخ المشترك والقلب الواحد والذوق الواحد".

وأشار الأزهري إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ مننا، حيث إنها تظل جزء من أمتنا العربية على الرغم من تراكم الأحداث حيث يعتقد البعض أنه تم تناسي أزمتها، ولكنه على العكس تظل في قلوبنا".

وواصل: "كما أننا لدينا جروح في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، إضافة إلى القضية الكبرى وهي القضية الفلسطينية التي نرفض نحن قيادة وشعبا رفضا قاطعا تهجير إخوتنا الفلسطينيين".

وأكد الأزهري أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى ثبات الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال صالون نقابة الصحفيين الذي تستضيف فيه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

