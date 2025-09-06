إعلان

بيان جديد من مياه الشرب بشأن انقطاع المياه عن مدينة السلام

06:34 م السبت 06 سبتمبر 2025

تعبيرية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها عن الانتهاء من أعمال اللحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسي قطر ١٠٠٠مم بمدينة السلام.

وأوضح البيان، أن الشركة قامت بالدفع بكافة المعدات والمهندسين والفنيين للانتهاء من الأعمال في الموعد المعلن عنه.

واختتمت الشركة: "نأسف عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها و جاري الآن ضخ المياه".

وفي وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه اليوم السبت عن عدد من المناطق المختلفة وذلك نظرا لقيامها بأعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسي للرافع قطر 1000 مم بمدينة السلام.

