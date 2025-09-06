مليون جنيه غرامة.. ننشر عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

كتب- نشأت علي:

حدَّدت تعديلات قانون العقوبات الصادرة برقم 164 لسنة 2019، عقوبات جديدة لمرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل تلك العقوبات، كالتالي:

نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل مَن تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى، ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

