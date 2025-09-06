التنمية المحلية: بدء زراعة محور صلاح سالم الجديد -صور

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم السبت، حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتستهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بشكل مناسب وتحسين جودة الهواء.

وتضمن التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، ما تم إنجازه بمحور صلاح سالم الجديد.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن ما تم زراعته حتى اليوم السبت حوالي 38 شجرة من نوع تيكوما و70 شجرة من نوع أكاسيا نيدوزا، وفيما يخص الأحواض الجاهزة للزراعة بلغت حوالي 20 شجرة تيكوما و40 شجرة أكاسيا نيدوزا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه من المستهدف خلال المرحلة القادمة استكمال زراعة عدد من الأشجار الجديدة من الأنواع الملائمة للبيئة المصرية والمطابقة لاشتراطات أعمال التنسيق الحضري.

وأكدت منال عوص، أن الأعمال الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة تتبناها الوزارة لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة الحياة في المدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظات، مؤكدة سعي الحكومة لتعزيز المظهر الحضاري للمحاور الرئيسية وتحسين مؤشرات جودة الهواء والصحة البيئية و دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شددت على أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمبادرة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة الأعمال المنفذة.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025