إعلان

الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025

09:01 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

انتخابات مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف بدوي في بيان صحفي، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

وتهيب الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.
WhatsApp Image 2025-09-05 at 20.30.40

اقرأ أيضا:

اضطراب حركة البحر ورياح.. توقعات طقس السبت

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الكبرى غدًا

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025

بيان جديد من وزارة النقل بشأن حارة الأتوبيس الترددي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025