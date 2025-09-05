الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025

كتب-عمرو صالح:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف بدوي في بيان صحفي، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

وتهيب الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.



