دون تفسير.. إيران تصدر إشعارًا جديدًا بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات

كتب : مصراوي

04:38 ص 15/01/2026

إيران

وكالات

مددت إيران في وقت مبكر من اليوم الخميس، أمر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية دون تقديم تفسير، مع استمرار التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة على خلفية تعامل طهران مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت صورة من موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الطيران عالميا، خلو المجال الجوي الإيراني من حركة الطيران.

تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أواخر العام الماضي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت في وقت سابق، أن الاستعدادات التي تجريها الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف.

ووفق شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي"، أن "الاستعدادات لتدخل أمريكي محتمل جارية هذا الأسبوع"، وفقا لسكاي نيوز.

إيران سقوط النظام الإيراني إجلاء السفير البريطاني من إيران الضربات الأمريكية في إيران الأوضاع الداخلية في إيران إغلاق المجال الجوي في إيران

