مصادر برلمانية: استخراج كارنيهات المعينين بمجلس النواب غدًا

كتب : نشأت علي

02:32 م 10/01/2026

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية، قيام الأمانة العامة لمجلس النواب باستكمال إجراءات استقبال الأعضاء الفائزين في الانتخابات وكذلك النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، غدًا الأحد، لاستخراج كارنيهات العضوية.

يأتي ذلك وسط توقعات بصدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قائمة النواب المعينين اليوم.

كما تعلن اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة جولة الإعادة في انتخابات 30 دائرة الملغاة.

كان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن الأمانة العامة للمجلس انتهت الثلاثاء 6 يناير من تسليم 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا.

وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، فضلًا عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد 4 يناير 2026.

وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، مشيرًا إلى أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للنواب الجدد.

مجلس النواب استخراج كارنيهات المعينين بمجلس النواب الأمانة العامة لمجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

