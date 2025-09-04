كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعهد دوره الحفاظ على صحة الحيوانات والثروة السميكة والداجنة من الأمراض الوافدة والمتوطنة والعابرة للحدود.

وأضافت "عيد"، في تصريحات مع الإعلامية فاطمة أنور في برنامج "خط أخضر" على قناة "النهار"، مساء الخميس، أن المعهد به عدد من المعامل المرجعية المتعمدة سواء لدى منظمة oie أو المنظمة الأفريقية".

وأشارت عيد إلى أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يحتوي على 39 معمل إقليمي منتشرين على كافة محافظات الجمهورية، منها: المعامل المنتشرة في الموانئ والمسؤولة عن فحص الأغذية المستوردة لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الدمي، المعامل الحدودية في أسوان والعريش ومطروح وشلاتين، وهي المسؤولة عن فحص الحيوانات المستوردة للتأكد من خلوها من المراض، المعامل في الغردقة وشرم الشيخ وهي مسؤولة عن فحص الأغذية المقدمة في المطاعم، وهناك أيضا متواجدة في المحافظات المختلفة نظرا لاختلاف الطبيعة الجغرافية ومتابعة سلامة الحيوانات والأغذية داخل كل محافظة.

وأضافت "عيد"، أن فيروس الحمي القلاعية الجديد Sat 1 من الفيروسات التي تستوجب الحذر من الأجهزة البيطرية للتعامل معها بجدية لحماية الثروة الحيوانية، من خلال خطط عاجلة خاصة مع الانتقال من فصيل الصيف إلى فصل الشتاء"، موضحة أنه تم اكتشاف العترة الجديدة في أسبوع واحد.

وأكدت أنه تم اكتشاف العترة الجديدة SAT 1 من فيروس الحمى القلاعية، التي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في استجابة عاجلة ومحكمة لتحدٍ وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر، خلال أسبوع فقط، كما تم إنتاج اللقاح خلال 10 أيام استطاع الوصول إلى لقاح ضد الفيروس الجديد، من جانب معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

وتابعت: "وانتهى معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية من إنتاج 1.5 مليون جرعة للوقاية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية SAT1، من إجمالي 5 ملايين جرعة يستهدف المعهد إنتاجها محليًا على مراحل وتوفيرها لصالح هيئة الخدمات البيطرية".

وذكرت أن مرض الحمى القلاعية يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه الثروة الحيوانية في مصر، مشيرة إلى أهمية التحديث المستمر للمعلومات حول الوضع الوبائي لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات والسيطرة على المرض.