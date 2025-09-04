إعلان

الحكومة: تراجع ملحوظ في أسعار السلع والسيارات بعد مبادرة خفض الأسعار

11:58 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
    تراجع ملحوظ في أسعار السلع والسيارات بعد مبادرة خفض الأسعار
كتب- محمد نصار:

شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة، عقب تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي شملت تقديم خصومات كبيرة على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المدارس والسيارات.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، أن المبادرة يجرى تنفيذها عبر المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع بجودة وأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

