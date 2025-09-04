نائب وزير الصحة يُحيل استقبال مستشفى عين شمس العام للتحقيق

كتب- أحمد جمعة:

وجّه الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بسرعة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها بمستشفى عين شمس العام خلال 15 يوماً، وزيادة عدد أفراد التمريض لسد العجز.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، شملت مستشفيات (هليوبوليس – عين شمس العام – المركز الطبي بعين شمس)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية، والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وشدّد قنديل على إعادة عرض بعض الحالات المتواجدة بالمستشفى على الاستشاريين المختصين واستكمال الإجراءات الطبية، خلال تفقده قسم الرعاية المركزة بالمستشفى، كما أوصى بإحالة فريق الاستقبال للتحقيق، ووجّه مدير المستشفى بالاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور عمرو قنديل بدأ زيارته المفاجئة لمستشفى "عين شمس العام" بتفقّد أقسام (الاستقبال – الطوارئ – الأقسام الداخلية – الرعاية المركزة – طوارئ الجراحة والعظام – مركز علاج المعقورين).

وأسفر المرور عن رصد تزاحم المرضى والمواطنين بقسم (الطوارئ والاستقبال)، ووجود بعض الأجهزة المعطلة بالقسم، كما تبيّن في (طوارئ الباطنة) وجود حالات تحتاج إلى حجز داخلي مع عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى قلة عدد التمريض وكثافة الحالات.

ووجّه نائب الوزير الأخصائيين بإعادة تشخيص الحالات، واستمع إلى شكاوى بعض المرضى، وأمر على الفور باتخاذ اللازم لحجزهم واستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج المناسب.

كما تبين خلال الزيارة وجود حالة تعاني كسراً بالساق (طوارئ الجراحة والعظام) ترددت على القسم أكثر من مرة دون اتخاذ الإجراء اللازم، فصدرت توجيهات فورية باتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة لها.

واستمع نائب الوزير إلى شكاوى بعض المرضى، وأمر باتخاذ اللازم لحجزهم واستكمال الفحوصات والتشخيص وصرف العلاج المناسب، وشدّد على الالتزام ببروتوكول التعامل مع الحالات في (مركز علاج المعقورين)، وزيادة عدد الفريق القائم بالعمل لمنع التزاحم وتيسيراً على المواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن جولة نائب الوزير المفاجئة شملت زيارة "مركز صحة أسرة الزهراء بعين شمس"، حيث تبيّن مدى التزام أفراد النبطشية بالتواجد في غرفة الطوارئ، وتوافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، كما اطّلع على بيان التردد على المركز على مدار العام خلال الفترة المسائية، لاستيضاح مدى جدوى تواجد الفريق الطبي في هذه الفترة وتعظيم الاستفادة من القوى البشرية. ووجّه قنديل الشكر للفريق الطبي على الانضباط ومدى التزامهم بمواعيد العمل.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور عمرو قنديل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى (هليوبوليس)، واطّلع على تذاكر الحالات ومدى توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، مؤكداً الالتزام باستقبال الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات الإسعافية الأولية مجاناً لجميع المرضى، وذلك خلال تفقده أقسام (الاستقبال والطوارئ) بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن نائب الوزير تابع نسبة الإشغال، التي بلغت 80% بقسم الرعاية، واستطلع آراء المرضى المتواجدين ومدى رضاهم عن الخدمة، خلال زيارته الأقسام الداخلية وجراحة القلب والصدر، مشيداً بأداء قسم الحضانات. واختتم زيارته بتوجيه الشكر للفريق الطبي بالمستشفى، كما وجّه بصرف مكافأة أسبوعين تقديراً لتميزهم في أداء العمل.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026