طقس معتدل نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الخميس 4 سبتمبر وحتى الثلاثاء 9 سبتمبر .

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وشبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتوقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة

كما توقعت أن تنشط حركة الرياح على بعض المناطق من شواطيء مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر من 1.5 : 2.25 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل 4:2 درجة.

