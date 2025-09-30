فرقة الجمعية المصرية تعرض "آخر مشهد في الحدوتة" بمهرجان مسرح الهواة

قدمت فرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح عرض "آخر مشهد في الحدوتة"، في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، والذي يقام على مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 3 أكتوبر المقبل.

العرض عن نص "آخر المطاف" لمؤمن عبده، دراماتورج وإخراج كمال الدين كمال، وتدور أحداثه في إطار درامي ـ كوميدي حول مجموعة من الفنانين فقدوا مسرحهم بسبب حريق، في محاولة للتعبير عن الصراعات الداخلية المرتبطة بماضيهم الفني.

قُدِّم العرض بحضور الفنان رياض الخولي، رئيس المهرجان، الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، ولجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر الجميل، الفنانة وفاء الحكيم، والمخرج عادل حسان.

وأوضح المخرج كمال الدين كمال أن العرض يروي قصة مجموعة من الأشخاص قرروا العيش في عزلة داخل غرفة مظلمة، نتيجة شعورهم بفقدان الشغف بعد احتراق مسرحهم في بني سويف.

وأضاف أن الشخصيات تكشف داخل هذه الغرفة عن حكاياتها وصراعاتها، حتى يظهر مصدر الأمل متمثلا في شخصية "مروة"، التي تواجههم بضرورة الخروج إلى الناس من جديد، مؤكدة أن البقاء في العزلة لا يمكن أن يكون حلا.

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية للعرض تؤكد أن الحلم لا ينتهي مهما كانت الصعوبات، فالحلم لا يرتبط بمكان، فالمسرح والفن قادران على أن يولدا في أي زمان وأي مكان.

وعن دوره، أوضح الفنان محمد عيد، بطل العرض، أنه يجسد شخصية "عيسى"، مخرج مسرحي احترق مسرحه في بني سويف، فقرر ترك المكان تماما واصطحاب فرقته إلى الإسكندرية للعيش في غرفة مغلقة دون خروج، خوفا من مواجهة نفس المصير المأساوي الذي حدث في بني سويف.

وأضاف أن شخصية "عيسى" تتسم بالسيطرة الشديدة، فهو لا يسمح لأحد بمخالفته، ويصر على أن تكون كلمته هي النافذة دائما، خاصة بعد أن ترك الحريق أثرا في يده جعله يتذكر ماضيه المؤلم باستمرار.

من ناحيتها، قالت الفنانة عزة محمد، بطلة العرض: "أجسد شخصية (مسالمة)، فتاة صغيرة انضمت إلى الفرقة قبل حادث احتراق المسرح، وكانت تحلم بالتمثيل والشهرة، وهناك التقت بالمؤلف، ونشأت بينهما علاقة حب جميلة انتهت بالزواج، لكنها فوجئت بوجودها في غرفة مظلمة مع باقي أعضاء الفرقة الذين استمروا في العيش داخلها لسنوات".

وأوضحت أن الشخصية تعاني من صراع داخلي بين رغبتها في البقاء مع زوجها، ورغبتها في الخروج، فهي لا تريد أن تتركه أو تواجه الحياة بدونه، وفي الوقت نفسه تدرك أن الاستمرار في العزلة يحرمها وأبناءها من المستقبل الذي تحلم به.

"آخر مشهد في الحدوتة" بطولة: محمد عيد، أدهم محمد، محمود إسماعيل، إسلام السيد، حازم علي، عزة محمد، صوفيا، سجدة الخولي، نوال الطالوني، وحنين عبد الستار.

إعداد موسيقي: عبد الرحمن قديرة، غناء وكلمات: محمد شعبان، استعراضات: إسلام السيد، ملابس: إيمان إبراهيم، ماكياج: حنين عبد الستار، ديكور: كمال الدين كمال، إضاءة: ماير مجدي، مساعد مخرج: إسلام السيد، ومخرج منفذ: أحمد سليمان.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الناقد أحمد خميس، وشارك بها الفنان د. هاني كمال، والناقد د. طارق عمار.

أشار "خميس" إلى أن العرض يحمل بين طياته تحديا كبيرا لصنّاعه، لأنه يتعامل مع فكرة معقدة مرتبطة بما حدث بالمسرح في بني سويف، التي شكلت أثرا بالغا على الحركة المسرحية في مصر.

وأضاف أن بقاء فريق العمل لفترة طويلة في حالة تشبه الحبس الاختياري ترك أثره على تكوين الفرقة وأسلوبها، فجاء العرض محملا بصراعات داخلية بين الرغبة في الحفاظ على الحكاية الأصلية، ومحاولة إعادة تقديمها بروح جديدة، مشيرا إلى أن العرض يطرح سؤالا جوهريا حول جدوى الاستمرار بنفس الأسلوب القديم، والحاجة إلى تطوير أشكال التعبير المسرحي حتى تصل التجربة إلى جمهور أوسع وتحقق أثرا أعمق.

كما أثنى على أداء الممثلين، مؤكدا أنهم بذلوا جهدا كبيرا في تجسيد الشخصيات، واتضح ذلك من خلال الثنائيات داخل العرض، التي أضفت بعدا حيويا للتجربة وساعدت في إبراز العلاقات الإنسانية.

من ناحيته، أوضح د. طارق عمار أن المسرح يواجه تحديا أساسيا حين يتحول من مجرد نص أو فكرة إلى عرض حي على الخشبة، مشيرا إلى أن المخرج يتحمل مسئولية مضاعفة في التعامل مع الممثلين بوصفهم القناة التي تمر من خلالها رسالة العمل إلى الجمهور، فالعلاقة بينهم قائمة على التفاعل المتبادل، وعلى المخرج أن يمنح الممثل حرية الاكتشاف بدلا من دفعه إلى الأداء الزائد أو المبالغ فيه.

وأضاف أن على المخرج أن يعي بضرورات العصر، ويركز على ما هو جوهري وحقيقي في الحكاية، بدلا من الوقوع في فخ الإطالة أو الحشو غير المبرر، وهو ما يفقد العرض تماسكه ويجعله عرضة للترهل.

أما د. هاني كمال، فأعرب عن سعادته بمجهود الفريق، مشيرا إلى أن العرض كشف عن طاقات شابة مبشرة وواعدة.

وأضاف أن معالجة المخرج للنص تطرح تساؤلا مهما حول جدوى اختياراته الفنية، وعلى المخرج أن يكون أكثر وعيا بالسبب الذي يجعله يختار نصًا بعينه ليقدمه للجمهور، والاهتمام بالتعبير عن رسالته على الخشبة بوضوح ودقة، مؤكدا أن بداية الطريق دائما ما تكون صعبة، لكنها تحمل في طياتها فرصة للتعلم والتطور.

يقام "مهرجان مسرح الهواة" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويديره عبير رشيدي، ويونس شعبان مقررا، ويشارك به هذا العام 9 عروض مسرحية تقدم مجانا للجمهور.

وتتواصل الفعاليات اليوم الثلاثاء، بتقديم عرضين مسرحيين: الأول بعنوان "الخوف" لفرقة جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي الكويت ببورسعيد، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج عمرو كمال، ويعرض في السادسة مساءً، يليه "بناقص نص" لفرقة جمعية رعاية الفنون والحفاظ على التراث بالسويس، تأليف محمد إبراهيم محروس، وإخراج محمود عثمان، ويعرض في الثامنة مساءً، ويعقبهما ندوة نقدية.

ويعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها الجمعيات الثقافية خلال عام، لتشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بنّاءة في مختلف أقاليم مصر.