كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تكثف من أعمالها للتوسع في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من تركيب ٥٠٠ ألف عداد مسبق الدفع.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يحق لأي مواطن التقدم بطلب لتركيب عداد كودي بصورة البطاقة الشخصية فقط دون أي استثناءات أو شروط، لضمان حصول مستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية.

ونوه المصدر بأن حساب سعر الكيلووات لكل المباني المخالفة والعشوائية موحد يتم حسابه بـ223 قرشًا للكيلووات الواحد من بداية الاستهلاك، مؤكدًا أن تطبيق نظام شرائح الكهرباء المطبق في أسعار الكهرباء يتم فقط للمنشآت الحاصلة على الترخيص القانونية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تنفذ بالتنسيق مع عدد من شركات الكهرباء والطاقة العاملة في مصر، عددًا من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية "الشمس والرياح" والتي ستُعزز من القدرات المتاحة يوميًّا على الشبكة القومية، ومن ثم تعزيز خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وأوضح المصدر أن أسعار الكهرباء التي يتم تطبيقها في المنشآت السكنية تتباين أسعارها كالتالي:

– من 0- 50 كيلووات بقيمة 68 قرشًا.

– من 51- 100 كيلووات بـ78 قرشًا.

لأكثر من 100 كيلووات في الشهر، يتم حسابها من بداية الاستهلاك؛ كالتالي:

مولدات كهربائية

– من 0- 200 كيلووات بـ95 قرشًا.

– من 201- 350 كيلووات بـ155 قرشًا.

– من 351-650 كيلووات بـ195 قرشًا.

المستهلك أكثر من 650 كيلووات في الشهر، يتم حسابها من بداية الاستهلاك دون الاستفادة من أسعار الشرائح الماضية، كالتالي:

– من صفر إلى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش.

المستهلك أكثر من 1000 كيلووات (من صفر لأكثر من 1000 كيلووات) بمبلغ 223 قرشًا للكيلووات.