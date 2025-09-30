إعلان

تفاصيل الاجتماع الاول لرئيس "حماة وطن" مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب

كتب-عمرو صالح:

02:19 م 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حماة وطن (2)
  • عرض 4 صورة
    حماة وطن (4)
  • عرض 4 صورة
    حماة وطن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، الاجتماع بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد المنتخبين عن الحزب، لبحث ترتيبات العمل خلال المرحلة المقبلة، قبيل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

جاء ذلك في أول نشاط حزبي للفريق محمد عباس حلمي، عقب فوزه بمنصب رئيس الحزب، وبحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية الحفاظ على الالتزام الحزبي، وضرورة العمل بين جميع الأعضاء كفريق، فضلا عن تنسيق التحركات السياسية مع الأمانات المختلفة.

كما تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة بفعالية في المناقشات التي يشهدها المجلس، وأن تكون المشاركات قائمة على رؤية ودراسات مستفيضة لعمل قيمة مضافة للملفات المطروحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماة وطن مجلس الشيوخ الفريق محمد عباس حلمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم