اليوم.. قناة الوثائقية تبدأ عرض أفلام جديدة عن أسرار قدماء المصريين

كتب- محمد شاكر:

تبدأ قناة "الوثائقية"، بدءا من اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأفلام الجديدة عن التاريخ المصري القديم، في رحلة بصرية ومعرفية؛ اعتزازًا بالحضارة المصرية القديمة التي تعد الطابق المؤسس للشخصية المصرية، وذلك في ضوء الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة الممتدة إلى آلاف السنين، التي تشكل أحد أعمدة الحضارة الإنسانية.

وتستهل هذه الأفلام بفيلم "أبو الهول.. حكاية الأسد الحارس"، الذي يُعرض في الساعة 11 مساءً غدا الثلاثاء، ويتناول قصة بناء تمثال "أبي الهول" في الجيزة، كأحد أعظم الأبنية الأثرية في العالم، إضافة إلى أفلام وثائقية أخرى ستُعرَض تباعًا، مثل فيلم "الملك توت.. أسرار مقبرة الفرعون الذهبي"، الذي يستعرض تفاصيل اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد البريطاني "هوارد كارتر" عام 1922، والحوادث الغامضة التي صاحبت هذا الاكتشاف، وفيلم "آتون.. اكتشاف المدينة المفقودة" الذي يرصد أسرار مدينة ذهبية للمصريين القدماء عمرها 3400 عام، أسسها الملك أمنحتب الثالث في الأقصر.

أما فيلم "قضية المومياء" فيخوض رحلة استقصائية عن أسرار المومياوات، والمواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط.