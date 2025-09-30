إعلان

اضطراب الملاحة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

06:00 ص 30/09/2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت أيضًا إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

