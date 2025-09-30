إعلان

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2025

كتب- محمد سامي:

08:30 ص 30/09/2025

الأوكازيون الصيفي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـالأوكازيون الصيفي 2025 حتى آخر موعد اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويستهدف الأوكزيون الصيفي توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق لمتابعة عروض تخفيضات الأسعار، كما يستمر جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن في تلقي "19588" شكاوى حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق، حيث تتابع الإدارات المختصة بـ وزارة التموين من خلال جولات ميدانية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار.

الأوكازيون الصيفي تخفيضات السلع وزارة التموين
