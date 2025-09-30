شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة حوار مفتوح علي هامش زيارتها لمحافظة الدقهلية أدارته الدكتورة رشا على الدين أستاذة القانون الدولي الخاص وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك بنادي جزيرة الورد بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالدقهلية والدكتورة رشا مهدي، والفنانة صفاء أبو السعود عضوتا المجلس والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس والأستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد و الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس و الأستاذة داليا حمدي المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس و الأستاذة داليا سعيد المديرة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالمجلس و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالأمانة العامة بالمجلس.

واستعرضت المستشارة أمل عمار خلال الحوار مسيرتها في سلك القضاء وصولًا إلى توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة مؤكدة أن الدستور المصري قد كفل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة (11) صراحة على حق المرأة في تولي جميع المناصب ومنها المناصب القضائية

وأشارت إلى أن إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة المصرية عام 2017 برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّل نقلة نوعية فتحت الباب أمام تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية وأسهمت في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وصولًا إلى كافة المدن والمحافظات حتى حلايب وشلاتين.

وأكدت على أهمية ملف الاقتصاد الرعائي عبر التوسع في إنشاء الحضانات لدعم المرأة العاملة في وهو ما توليه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي اهتمامًا كبيرًا وشددت على ضرورة أن تحافظ الأجيال القادمة على المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية وأن تواصل العمل من أجل الأسرة والوطن. وأوضحت أن التعليم يظل الملف الأهم والأكثر تأثيرًا باعتباره الطريق نحو تولي المرأة أعلى المناصب مؤكدة أن الرجل شريك وداعم أساسي للمرأة وأن الجميع شركاء في بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى ختام الفعالية كرم طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد المستشارة أمل عمار و الدكتورة نسرين البغدادي و الأستاذة رشا مهدي والفنانة صفاء ابو السعود فيما قدمت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومي للمرأة للنائب طارق عبد الهادي ط كما تخلل الحفل عدد من الفعاليات الغنائية والتي شاركت فيها الفنانة صفاء أبو السعود.