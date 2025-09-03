أجواء روحانية.. 25 صورة لأجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب

كتب- محمد أبو بكر:

تحتفل مصر اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث امتلأت الشوارع والميادين بالأناشيد والمدائح النبوية.

وتزيّنت المساجد والبيوت بالفوانيس والأنوار، في طقس ديني واجتماعي توارثه المصريون جيلاً بعد جيل.

وانتشرت في أسواق السيدة زينب والمحلات عرائس المولد وحلوى السمسمية والفولية وغيرها من الأصناف المرتبطة بهذه المناسبة.

وقام المواطنون بشراء الحلوى لأطفالهم، حيث سادت أجواء من الفرح والسرور.