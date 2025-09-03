إعلان

أجواء روحانية.. 25 صورة لأجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب

11:26 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
  • عرض 25 صورة
    أجواء واحتفالات المولد النبوي في السيدة زينب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تحتفل مصر اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث امتلأت الشوارع والميادين بالأناشيد والمدائح النبوية.

وتزيّنت المساجد والبيوت بالفوانيس والأنوار، في طقس ديني واجتماعي توارثه المصريون جيلاً بعد جيل.

وانتشرت في أسواق السيدة زينب والمحلات عرائس المولد وحلوى السمسمية والفولية وغيرها من الأصناف المرتبطة بهذه المناسبة.

وقام المواطنون بشراء الحلوى لأطفالهم، حيث سادت أجواء من الفرح والسرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالات المولد النبوي في السيدة زينب أجواء روحانية بمسجد السيدة زينب ذكرى المولد النبوي الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان