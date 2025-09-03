كتب-عمرو صالح:

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التي قال فيها "نتوقع مليار دولار إيرادات سنوياً من سد النهضة".

وقال شراقي في تصريحات خاصة لمصراوي: إن سد النهضة لن يحقق إيراد مليار دولار سنويا إلا عند اكتمال كافة تقنيات تشغيله التكنولوجية بما فيها توربينات الكهرباء موضحا أن السد يعاني من مشكلة خلل كبيرة في تشغيله وتسببت مؤخرا في عدم قدرة عمل التوربينات سوى بضع ساعات يوميا الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على كمية الكهرباء.

وتابع: كما أن أثيوبيا لم تقم حتى الآن بتأسيس شبكة كهربائية وبنية تحتية تضمن نقل الكهرباء حال نجاح توليدها.

وأشار شراقي إلى أن تصريحات أبي أحمد جاءت كنوع من أنواع المماطلة للشعب الأثيوبي حيث أنه لوحظ مؤخرا تساؤلات كثيرة من الجماهير حول موعد جني ثمار سد النهضة التي وعدتهم بها الحكومة طوال الـ14 عام الماضية.

