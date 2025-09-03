"الصحة" تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في كرداسة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى خلال حملات تفتيشية مكثفة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قامت بتفتيش هذه المراكز التي تروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الحملات عن تشغيل هذه المنشآت دون تراخيص، وإدارتها من قِبل أشخاص غير مؤهلين، مع وجود أدوية مجهولة المصدر ومواد مخدرة غير مصرح بها.

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المخالفات شملت غياب التراخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والجودة.

كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مرخصة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى. وأشار إلى أنه تم إغلاق المراكز وتشميعها، مع إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

‎وأكد النحاس التزام الوزارة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية والقانونية، وحرصها على تقديم خدمات آمنة تحافظ على سلامة المرضى. ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت عبر التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية من خلال الخط الساخن (01207474740)، أو عبر رسائل “واتس آب”، أو صفحات المجلس الرسمية على “فيسبوك” و”إنستجرام” لتقديم الشكاوى والاستفسارات.