المستشارة أمل عمار تفتتح السوق الخيري " ست الستات المصرية"

خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، افتتحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السوق الخيري ست الستات المصرية بمقر نادي جزيرة الورد بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالدقهلية والدكتورة رشا مهدي والفنانة صفاء أبو السعود عضوتا المجلس ونهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس و الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس وداليا حمدي المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس و الأستاذة داليا سعيد المديرة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالمجلس و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالأمانة العامة بالمجلس والأستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.

وتفقدت المستشارة أمل عمار المنتجات المختلفة بالسوق والتي تشمل فنون المكرمية و الحلي من الأحجار الكريمة والفضة و فنون الديكوباج و حقائب الجلد اليدوية وفنون الريزن المختلفة و أبدت إعجابها وتقديرها لجودة المنتجات والتي تعكس ابداع المرأة بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن السوق يعرض منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر لمتدربات مشاغل المجلس ومنتجات الدورات التدريبية للفرع بالتعاون مع مكتبة المنصورة العامة.

وعلى هامش الزيارة أيضا افتتحت المستشارة أمل عمار معرض فنانات ملهمات "معًا بالفن نحميها" والذي نظمه فرع المجلس بالمحافظة بالتعاون مع جامعة المنصورة .