شيخ الأزهر يعزِّي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

شيخ الأزهر يعزِّي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
10:05 م 29/09/2025
الدكتور أحمد الطيب
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني في وفاة زوجته.
ودعت شيخ الأزهر، المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
