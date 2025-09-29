إعلان

شيخ الأزهر يعزِّي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

10:05 م 29/09/2025

الدكتور أحمد الطيب

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني في وفاة زوجته.

ودعت شيخ الأزهر، المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

الدكتور أحمد الطيب المرجع الشيعي آية الله السيستاني وفاة زوجة المرجع الشيعي آية الله السيستاني شيخ الأزهر يعزِّي المرجع الشيعي
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد

فيديو قد يعجبك:



