كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد هيكتور بورسيلا، رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال بكندا.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وفد جمهورية الدومينيكان التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة فوزها بعضوية مجلس منظمة الإيكاو عن الفئة الثانية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري الرائد في مجال الطيران المدني، ويُعد مكسبًا لدول المنطقة بأسرها.

وأكد الدكتور سامح الحفني حرص الدولة المصرية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو،، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمهورية الدومينيكان يأتي في إطار توجهات الدولة نحو توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في دعم أنشطة الطيران المدني وترسيخ جهود المنظمة الدولية في تحقيق الاستدامة وتطوير المنظومة العالمية للطيران.

من جانبه أعرب السيد هيكتور بورسيلا عن تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون المشترك مع الجانب المصري في قطاع الطيران، مشيدًا بالدور الفاعل لمصر في دعم أنشطة المنظمة الدولية وبما تمثله عضويتها في مجلس الإيكاو من قيمة مضافة للمنظومة الدولية للطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس منظمة الإيكاو.