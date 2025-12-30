كل ما تريد معرفته عن مركز خدمة العملاء الصوتية لسكك حديد مصر

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. اعرف التفاصيل

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مركز خدمة العملاء الصوتية لتسهيل الاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عبر الاتصال الهاتفي، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة وتيسير تجربة السفر لركاب القطارات.

ما الهدف من إطلاق المركز؟

أوضحت الهيئة، أنه تم إنشاء مركز خدمة العملاء الصوتية لتوفير خدمة متكاملة للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا، بما يضمن تيسير الإجراءات على الركاب وتقديم مستوى خدمة متميز يواكب التطورات الحديثة.

وأضافت السكة الحديد، أن الخدمة تأتي ضمن جهود الهيئة وشركاتها التابعة لتحسين خدماتها للعملاء وتنوع قنوات الحصول على المعلومات وشراء التذاكر، بالإضافة إلى أنها ضمن استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

خدمات مركز خدمة العملاء

وبينت سكك حديد مصر، أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل، ما يلي:

1. الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2. الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

3. التحقق من التذاكر الصادرة عبر قنوات البيع المختلفة (الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع).

4. استقبال الشكاوى وتوجيهها للمختصين لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلاً.

5. حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، وفق الخطوات التالية:

- اتصال العميل بأرقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

- يوضح موظف الخدمة جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

- في حال قبول العميل، يتم إرسال طلب الحجز إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

- يرسل النظام تلقائيًا رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل لسداد القيمة المطلوبة عبر شركات التحصيل الإلكتروني مثل “فوري”، أو من

خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، مع العمل على إضافة طرق دفع أخرى مستقبلاً.

- بعد السداد، يرسل النظام رسالة SMS تحتوي على رابط لتحميل التذكرة على الهاتف المحمول.

- يقوم الراكب عند السفر باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه للمرور من البوابات الإلكترونية، مع إظهار التذكرة لمفتش القطار عند الطلب.

مواعيد الاتصال وتكلفته

وأشارت الهيئة، إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن الاتصال بها على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي، مقابل تكلفة 1.5 جنيه للدقيقة.