الفريق عباس حلمي: هدفنا أن يكون الحزب رقم 1 على الساحة السياسية

تصوير- هاني رجب:

عقد حزب حماة الوطن، المؤتمر العام غير العادي، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء وأمناء اللجان النوعية، وأمناء المحافظات لاختيار رئيس الحزب، خلفا للراحل الفريق جلال الهريدي.

بدأت فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن، بتسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وعقب اكتمال النصاب القانوني بحضور الأغلبية، انطلقت الأعمال بالسلام الجمهوري.

وخلال الفعالية تم عرض فيلم وثائقي، تضمن نشأة حماة الوطن، وجهود الراحل الفريق جلال الهريدي، في تأسيسه ووضعه على الخريطة السياسية، أعقبه الوقوف دقيقة حداد ترحما على الفريق جلال الهريدي.

كما شهد المؤتمر العام غير العادي للحزب، عرض فيلم تسجيلي آخر، عن الإنجازات التي حققها حماة الوطن، منذ نشأته في 2013 على كافة المستويات السياسية، وكذلك المبادرات الاجتماعية والتثقيفية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأسفر المؤتمر العام غير العادي لحماة الوطن، عن فوز الفريق محمد عباس حلمي، بمنصب رئيس الحزب بالتزكية، بعد اعتذار الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، عن الترشح للمنصب، من خلال استفتاء مباشر، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للحزب في هذا الشأن.

وفي أول كلمة له أمام المؤتمر العام غير العادي، وجه الفريق محمد عباس حلمي، الشكر لأعضاء وكوادر حزب حماة الوطن، على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقال: لدي إمكانيات ورؤية ليكون حماة الوطن في المرتبة الأولى بين الأحزاب المصرية للتعبير عن الشعب المصري، والحصول على كافة حقوقه.

وتابع الفريق محمد عباس حلمي: لن نبدأ من أول السطر، ولكن سنستكمل ما بدأه الآخرون، مشيرا إلى أن حماة الوطن نجح في الحصول على نسبة ملائمة في مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس الحزب الجديد، أن حماة الوطن يطمح في أن يحصل على نسبة مميزة في مجلس النواب المقبل.

وتعهد الفريق محمد عباس حلمي أمام المؤتمر العام غير العادي، قائلا: سأبذل كل الجهد للعمل بروح الفريق لاستكمال الرؤية التي تم عليها بناء الحزب، وإعلاء مبدأ الشورى والاستماع لكافة الرؤى.

وقال الرئيس الجديد للحزب: أسعى لأكون شريكا مع كل عضو في حزب حماة الوطن من أجل بناء مصر وحمايتها.