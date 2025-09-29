توضيح مهم من محافظة القاهرة بشأن تطوير كافيه ريش وجروبي

أكدت محافظة القاهرة أن أعمال التطوير الجارية في منطقة القاهرة الخديوية تتم تحت إشراف المحافظة وبالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، مشددة على أن أجهزة الدولة كافة حريصة على الحفاظ على تراث وسط المدينة التاريخي ومعالمه المميزة مثل مقهى جروبي وكافيه ريش، باعتبارهما جزءًا من ذاكرة القاهرة وقيمتها المعمارية والثقافية.

ونفت المحافظة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إدارة كافيه ريش أو الشركة المالكة للعقار بإجراء أي تغييرات في المقهى، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

من جانبها، أوضحت إدارة كافيه ريش حرصها الدائم على الحفاظ على المكان كمنبر للفن والثقافة والتاريخ، مشيرة إلى أن إدارته لم تشهد أي تغيير، وأن المقهى سيظل محتفظًا بخصوصيته وقيمته.

وتناشد محافظة القاهرة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.