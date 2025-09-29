محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى أبو النمرس المركزي لمتابعة الخدمات الطبية

بالصور.. توافد أعضاء "حماة الوطن" للمشاركة في المؤتمر العام لاختيار رئيس

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو النمرس المركزي اليوم، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ على شباك صرف العلاج، حيث وجّه بتحسين كفاءة الخدمة وتوفير مقاعد انتظار ملائمة للمرضى وذويهم، إلى جانب تعزيز تواجد الأطباء والإداريين بالمناطق الأكثر ازدحامًا لتسريع إنهاء الإجراءات وضمان تيسير حصول المترددين على الأدوية.

كما تابع المحافظ انتظام الأطقم الطبية والتمريض في مختلف الورديات، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وسجلات دخول الحالات، بالإضافة إلى زيارة قسم الأطفال ووحدة العناية المركزة.

وكلف النجار إدارة المستشفى بإعداد حصر شامل للعاملين من أطباء وتمريض وإداريين لتحديد النواقص وتوفير الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن استمرارية الخدمة الطبية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال إنشاء امتداد جديد لوحدة العناية المركزة بسعة 5 أسرة، موجهاً بسرعة الانتهاء منه لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما أكد دعم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، حيث تم تركيب جهاز الأشعة C-Arm وتشغيل جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تجهيز قسم رعاية متوسطة بطاقة 4 أسرة والانتهاء من تركيب الأجهزة الطبية الخاصة به، بجانب تدعيم قسم العلاج الطبيعي بأجهزة متطورة، منها جهاز الموجات فوق الصوتية لتسكين الألم وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربائي لتنشيط العضلات وتحسين الدورة الدموية واستعادة الحركة بعد الإصابات والجراحات.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على المتابعة الدورية لأداء المستشفيات ورفع كفاءتها، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة لأهالي الجيزة.

