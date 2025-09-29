سؤال برلماني حول تحويل الريف إلى وحدات إنتاجية لدعم الاقتصاد

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة، والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والزراعة، بشأن رؤية الحكومة للنهوض بالريف المصري والقرى بعد الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير البنية التحتية والخدمات.

وأشار "خضراوي"، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة تطوير القرى كمجرد متلقٍ للخدمات إلى جعلها وحدات إنتاجية حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل للشباب.

وتساءل النائب، عن خطة الحكومة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة ترصد الموارد الطبيعية والبشرية في كل قرية (زراعة – ثروة حيوانية – صناعات تقليدية – خدمات لوجستية)، وكيفية تحديد المزايا النسبية لكل قرية وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المناسبة.

كما طرح تساؤلات حول وجود تصور متكامل لإنشاء خريطة استثمارية ريفية تربط بين قدرات القرى الإنتاجية واحتياجات السوقين المحلي والعالمي، وآليات توفير التمويل الميسر للشباب والفلاحين وأصحاب المبادرات الريفية، فضلًا عن إمكانية تأسيس شركات مساهمة شبابية قروية لإدارة المشروعات بشكل منظم.

وطالب "خضراوي"، بإنشاء وحدات تصنيع صغيرة مرتبطة بالأنشطة الزراعية والحيوانية (مثل التجفيف، التغليف، منتجات الألبان، الأعلاف، الزيوت، المنسوجات اليدوية)، إلى جانب إطلاق صناديق تمويل محلية بالتعاون مع البنوك لتوفير قروض ميسرة بضمان المنتجات أو الأصول، مع تحمل الدولة جزءاً من المخاطر.

وشدد على أهمية إقامة مراكز تدريب داخل القرى لتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق الإلكتروني، والتقنيات الزراعية الحديثة، وبناء منصات وطنية لتسويق المنتجات وربطها بالأسواق الكبرى، مع التوسع في التصدير ومنح حوافز استثمارية للقرى مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتسهيل إجراءات تراخيص المشروعات.

وأكد النائب، أن تحويل الريف المصري إلى قاعدة إنتاجية متكاملة بعد ما تحقق من تطوير خدمي في إطار مبادرة "حياة كريمة" سيعزز من الناتج القومي، ويوفر فرص عمل كريمة للشباب، ويعيد للريف دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

