3 حالات ينقطع فيها التيار عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل بعض المواطنين مستخدمي عداد الكهرباء "الكارت" عن طريقة معرفة الاستهلاك؛ حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء بشكل مفاجئ، فضلًا عن تحديد الوقت المناسب للشحن الجديد.

ويوضح "مصراوي" كيفية وطريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت، وَفق ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت

يمكن معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت من خلال شاشتَين رئيسيتَين بالعداد، واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وأخرى تظهر الرصيد بالـ"ك.و.س".

وأشار مرفق الكهرباء إلى أنه في حال ظهور اللمبة الحمراء في العداد؛ فهذا يعني أن الرصيد بات10 جنيهات فقط، ولهذا تبدأ "لمبة الرصيد" تعطي تنبيهًا للمستخدم، وهي أقصى لمبة على اليمين، وإنذار آخر إذا انقطع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة يتم وضع الكارت في العداد دون شحن؛ ليعمل التيار إلى أن يتم الشحن.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في وقت سابق، إمكانية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة من خلال خدمة "سلفني شكرًا"؛ والتي تتيح استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة48 ساعة بعد نفاد رصيد الكارت، من خلال وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل إلى أن يشحن المشترك الكارت مرة أخرى.

ويتمكن المواطنون، من خلال خدمة "سلفني شكرًا"، من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتُخصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد بالعداد بشكل مباشر، كما أن الخدمة تسري على العدادات مسبقة الدفع التي تنتج من2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة فلن تتوفر بها.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

1- التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة تتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة.

2- زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

وفي حالة زيادة الأحمال على قدرة العداد (٨٠ أمبير) ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق للتنبيه، ثم يعود التيار، ويُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار3 مرات، ثم يفصل ولا تتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء؛ الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه.

ويتم فصل التيار عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، ويكون الفصل في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد أن تضع الكارت بالعداد تتم إعادة التيار حتى نفاد الرصيد نهائيًّا.

