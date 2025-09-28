قيادي بـ"مستقبل وطن": هنجمع 10 آلاف طلب تأييد ونسلمهم للأمين العام

أكد عاطف الشريف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجميع يعمل بكل صدق من أجل المواطن المصري، موضحًا أن أي نائب يتم انتخابه بأي دائرة يكون صوتًا لأبناء دائرته، والشارع عايز نائب قوي يكون صوت المواطن.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحصول على عضوية مجلس النواب، شرف لأي مرشح، ولذلك اختيار النائب يكون بقرار من المواطنين، فلا يستطيع أحد أن يغير قرار الشعب.

ولفت إلى أنه متواجد في الشارع منذ 14 عامًا لخدمة أهالي مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة، وأنه يستمع طوال الوقت لحجم المشكلات، ولكن الفترة الأخيرة أصبح هناك حالة من عدم الرضا على أداء النواب في بعض المناطق، ولذلك التغيير مطلوب ولكن بقرار من المواطنين.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه متواجد في الشارع قبل وجود الحركات السياسية والأحزاب التي تعمل على أرض الواقع، وأنه الآن يفكر في خوض الانتخابات ولكن بعد موافقة من أبناء دائرته.

ولفت إلى أنه قام بفعل شيء جديد لم يحدث من قبل، وهو توزيع استمارات على المواطنين أبناء دائرته لمعرفة حجم الموافقة عليه، وأنه في حالة الوصول لـ 10 آلاف استمارة تأييد من المواطنين سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع أنه كان متواجد في الكنائس وقت قيام الإخوان بحرق أكثر من 66 مقر وكنيسة، وأنه قام بزيارة الكثير من الكنائس في هذا التوقيت من أجل تقديم الدعم، وأن الجميع من أبناء دائرته يعرفونه معرفة شخصية.

وكشف أنه في اليوم الأول في توفير استمارات التأييد حصل على توقيع 1800 مواطن من أبناء دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة، وأنه مستمر في حصد التوقعات لحسم موقفه من الترشح، وفي حالة الوصول إلى 10 آلاف توقيع سيتم تسليمهم ل النائب أحمد عبد الجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن.