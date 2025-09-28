اتحاد المصورين العرب يطلق معرض "التراث الثقافي" 17 أكتوبر

أعلن اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، عن تنظيم معرض "التراث الثقافي"، المقرر افتتاحه يوم الجمعة 17 أكتوبر المقبل بقاعة الباب بدار الأوبرا، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وأوضح الاتحاد أن المعرض يفتح أبوابه أمام المصورين للمشاركة حتى موعد أقصاه 5 أكتوبر 2025، وفق الشروط التالية:

أن تكون الصور من تصوير المتسابق نفسه، وإلا يتم استبعاد جميع أعماله.

يسمح بالتعديل والمعالجة اللونية، مع منع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التصوير بالدرون.

تُرسل الأعمال بصيغة JPG وبحجم لا يقل عن 3 ميجا بايت، ومن دون توقيع، على البريد الإلكتروني: uap.egypt@gmail.com

يحق لكل متسابق المشاركة بحد أقصى خمس صور فقط.

في حالة وجود أشخاص داخل الصور، يتحمل المصور مسؤولية الحصول على موافقة كتابية منهم إذا طُلب ذلك.

يُمنع إدراج أي رموز سياسية أو طائفية، مع ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد والذوق العام.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم إخطار المتسابقين بالصور المقبولة لطباعتها على ألواح MDF بمعرفة المشارك وتسليمها في المواعيد التي تحددها اللجنة المنظمة.

وسيحصل جميع العارضين بالمعرض على شهادات مشاركة معتمدة، في إطار حرص اتحاد المصورين العرب ووزارة الثقافة على دعم المواهب الفنية وتشجيع المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي.