نظمت لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان" الوعي الغذائي من أجل صحة أفضل للمرأة" وذلك بحضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس مقررة اللجنة و الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء سابقا و اللواء طبيب مصطفي النقيب رئيس المعامل المركزية للقوات المسلحة وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة و فروع المجلس.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمي دوارة على أهمية التثقيف الغذائي من أجل تجنب الأمراض مثل سوء التغذية ونقص المناعة مشيرة إلى تحديات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء و تغيرات المناخ، مؤكدة على ضرورة تجنب العادات الصحية الخاطئة مثل كثرة تناول الأطعمة التي تحتوى على المواد الحافظة والتي تزيد من نسبة السموم والدهون في الجسم إلى جانب تناول المكملات الغذائية بدون وصف الطبيب.

فيما أكد اللواء طبيب مصطفى النقيب علي وجود عناصر غذائية أساسية ضرورية لصحة الانسان من أجل اكسابه وسائل الحماية والمناعة ضد الأمراض المختلفة مؤكداً على ضرورة توفير معايير السلامة والجودة في الغذاء.

وأشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أستاذة الصحة العامة – كلية طب جامعة عين شمس، إلى التاثير المسرطن لمكسبات الطعم و اللون و التأثير السيء لسوء التخزين مما يؤدي إلى نمو الفطريات والتي تفرز سموم قد تكون مسرطنة للكبد أو مسببة للأمراض المزمنة فضلاً عن المبيدات والملوثات العضوية التي قد تهدد الأجيال المقبلة.

فيما عرفت الدكتورة هند عبدالله محمود عضوة اللجنة معايير سلامة الغذاء ليؤدي دوره الأساسي في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة حيث يلعب الغذاء دوراً أساسيا في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان مشيرة إلى مخاطر المبيدات والتي قد تتسبب في اضطراب الغدد الصماء وحتى الإصابة بالسرطان.

وأشارت الدكتورة منى العقاد عضوة اللجنة، إلى أن النظام الغذائي الصحي قد يحمي من مشكلات صحية تشمل طنين الأذن وضعف السمع والذي قد يصل إلى فقدان السمع الناتج من سوء التغذية أو نقص في فيتامينات أو معادن الجسم.