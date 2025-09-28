كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة حول سياساتها للنهوض بالريف المصري بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل القرى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد توفير الخدمات إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان، تساءل "خضراوي" عن خطة الحكومة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الموارد الطبيعية والبشرية في كل قرية سواء في مجالات الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الصناعات التقليدية والخدمات اللوجستية، وكيفية تحديد الميزة النسبية لكل قرية وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تناسبها، مؤكداً أهمية وجود خريطة استثمارية ريفية تربط احتياجات السوق المحلية والعالمية بقدرات القرى الإنتاجية.

وطالب النائب بإنشاء وحدات تصنيع صغيرة مرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني مثل التجفيف والتغليف وتصنيع الألبان والأعلاف والزيوت والمنسوجات اليدوية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويل محلية بالتعاون مع البنوك لتقديم قروض ميسرة للشباب بضمان الأصول أو المنتجات، مع تحمل الدولة جزءاً من المخاطر. كما شدد على أهمية إقامة مراكز تدريب وتأهيل داخل القرى لتعليم الشباب مهارات إدارة المشروعات والتسويق الإلكتروني واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

وأكد "خضراوي" أن تحويل الريف المصري إلى قاعدة إنتاجية قوية سيسهم في زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، ويعيد للقرى المصرية مكانتها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى وضع حوافز استثمارية خاصة بالمشروعات الريفية مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتسهيل إجراءات التراخيص لضمان جذب الاستثمارات وتوسيع فرص التصدير.