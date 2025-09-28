3 تحذيرات جديدة من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. كيف تكتشفها؟

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بالمنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء، عددًا من التحذيرات الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، بشأن مستحضرات دوائية "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات" متداولة بالسوق المحلي، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

وحذرت الهيئة من احتمال تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المضاد الحيوي "دلتاكلاف"، من إنتاج شركة Delta Pharma، موضحة في منشور رقم 66 لسنة 2025، من التشغيلة رقم 251264.

وأشارت إلى أن سبب التحذير يعود لاحتمالية وجود عبوات مقلدة يتم تداولها على أنها صادرة من الشركة المالكة للمستحضر.

ويُستخدم مستحضر Deltaclav كمضاد حيوي واسع المدى لعلاج الالتهابات المختلفة، مثل التهاب الأذن الوسطى الحاد، والالتهاب الرئوي الجرثومي، عدوى الجهاز التنفسي السفلي، والتهاب الجيوب الأنفية.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 67 لسنة 2025، للتحذير من التشغيلة رقم "251172" من دواء "Iverzine 1 % Lotion (60 ml)"، الذي تنتجه شركة "UNIPHARMA".

وأرجعت الهيئة تحذيرها طبقا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

و"إيفرزين" من أشهر الأدوية التي تُستعمل في حالات الجرب وعدوى القمل المزعجة والمسببة للحكة.

وحذرت هيئة الدواء في منشور رقم 68 لسنة 2025، من تشغيلة رقم "5521028" من دواء "XILONE FORTE SYRUP 100ML" الذي تنتجه شركة "الأوروبية"؛ طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ويستخدم العقار في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهابات الجلد، مثل الصدفية، وحالات الحساسية، خصوصًا الحالات الشديدة من الحساسية، والتي لا يمكن السيطرة عليها بالعلاجات الأخرى.

وهذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تصدر فيها هيئة الدواء منشورات تحذيرية لأدوية مقلدة من دوائي "Deltaclav"، و"XILONE FORTE".

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.