بسبب ياسم يوسف.. عمرو أديب يمنح مجدي الجلاد مبلغا ماليا على الهواء

كتب- حسن مرسي:

منح الإعلامي عمرو أديب، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، مبلغًا ماليًا رمزيًا على الهواء، بعد أن توقع الجلاد سؤال أديب عنه قبل أن يوجهه، والمتعلق بقدرة الإعلامي باسم يوسف على التحدث بحرية عند عودته للمشهد الإعلامي المصري.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" ردّ الجلاد بأنه يعرف السؤال مسبقًا، وهو: "هل يستطيع باسم يوسف؟!"، مؤكدًا أن باسم يوسف سيتمكن من التحدث بحرية في وطنه، وذلك لأن ذلك يتوافق مع توجهات الدولة الحالية وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة إتاحة مساحة للرأي والرأي الآخر.

وأوضح الجلاد أن عودة الإعلامي باسم يوسف إلى المشهد الإعلامي المصري تمثل رسالة سياسية من الدولة للعالم بأنها تبدأ مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي. كما أشار إلى أن حديث ما وصفهم بـ "غالبية الصقور" ضد هذه العودة نابع من دفاعهم عن مصالحهم الشخصية، وعدم رغبتهم في وجود أصوات ذات مصداقية تزاحمهم في الساحة الإعلامية.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، بقدرات باسم يوسف الإعلامية، قائلاً: "باسم يوسف ليس مجرد مدافع عن القضية الفلسطينية، بل استطاع أن يكون مؤثرًا على الرأي العام العالمي لأنه شخص ذكي ومثقف واستطاع فهم لغة الخطاب الغربي".

وأكد أن الدولة عندما استضافته سابقًا كانت تعلم أنه "وطني ومخلص للبلاد".

وكشف الجلاد عن تفاصيل جديدة، مشيرًا إلى أنه "تم استشارتي شخصيًا عن رأيي في شخصية معارضة في الخارج لا تنتمي للإخوان ولا للجماعات الإرهابية"، معتبرًا أن هذا النوع من المشاورات يمثل تحولاً إيجابيًا في النهج.