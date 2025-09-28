أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل عروض برامج العمرة، خاصة التي تشمل أسعار الطيران، باعتبارها من الشعائر الدينية المهمة.

وفي هذا الإطار، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج العمرة لشهر أكتوبر 2025-2026، موضحًا اختلاف الأسعار بحسب مستوى الإقامة ونوع البرنامج.

أسعار العمرة الاقتصادية

أوضح عابد في تصريحات لمصراوي أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية 2026 تبدأ من 32 ألف جنيه شامل تذاكر الطيران، وهي الخيار الأكثر اقتصادية للمواطنين الباحثين عن برامج مناسبة للميزانية.

أسعار برامج العمرة الأربع نجوم

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه، بينما البرامج الخمس نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار حسب تفاصيل الإقامة وعدد الأيام ونوع الطيران.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.