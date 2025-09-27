كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن دواء "الإنبليت" المثار حوله الجدل مؤخراً ليس علاجاً للأورام، بل هو دواء داعم لمرضى العلاج الكيماوي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح عبد الغفار، أن الدواء يستخدم لرفع عدد الصفائح الدموية التي يتسبب الكيماوي في نقصها.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدواء غير مدرج في بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسببين رئيسيين: الأول أنه لم يحصل على اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام في هذا الغرض، والثاني وجود بديل معتمد وهو دواء "الريفلون" الذي يحقق نفس الهدف بتكلفة أقل تبلغ 8350 جنيهًا للعلبة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن أن الدولة أنفقت 4 مليارات جنيه على العلاج الكيماوي والدوائي لمرضى الأورام خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى 4.5 مليار جنيه من خلال نظام التأمين الصحي.

وأضاف أن العلاج على نفقة الدولة يغطي 27 محافظة عبر مراكز الأورام المنتشرة، مؤكدًا أن أي مواطن بدون تأمين صحي يمكنه التوجه إلى هذه المراكز لتلقي العلاج مجانًا.

ورداً على شكاوى قوائم الانتظار بالمعهد القومي للأورام، نفي عبد الغفار وجود أي نقص في العلاج الكيماوي، مشيراً إلى أن آخر تواصل مع عميد المعهد قبل 3 أيام أكد توفر جميع العلاجات.