كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، اجتماعًا تنظيميًا بقيادة الدكتور محمد سعفان أمين المحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم، استعرضت خلاله مراحل استعدادها لانتخابات مجلس النواب على مستوى كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع التأكيد على استمرار تكثيف المبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في خدمة الأهالي.

وشارك في الاجتماع النائب عمرو عكاشة والنائب نادر الخبيري والنائب خالد تامر طايع أمناء مساعدي الحزب بالمحافظة، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء الحزب بالمراكز والأقسام.

وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أنه استمرارًا للمبادرات والفاعليات التي ينظمها الحزب لدعم أهالي مراكز وأقسام المحافظة، سيتم تكثيف تلك المبادرات وإطلاق أخرى جديدة وذلك بالتوازي مع بدء الاستعداد لانتخابات مجلس النواب باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا، مشيدًا بما حققته مبادرات وفاعليات الحزب داخل محافظة الجيزة خلال المرحلة الأخيرة.

ووجه النائب عمرو عكاشة، أمين مساعد الحزب بالجيزة، الشكر لأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام على ما بذلوه من جهود كبيرة في تنفيذ مبادرات وفاعليات الحزب لخدمة الأهالي، مؤكدًا أن استحقاق انتخابات مجلس النواب يستحق من الجميع داخل حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بذل المزيد من الجهود.

وأكد النائب نادر الخبيري، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن أمانات حزب مستقبل وطن بكافة مراكز وأقسام المحافظة بذلت جهود مضاعفة خلال الفترة الأخيرة تكللت لانتخابات مجلس الشيوخ، مطالبًا بالمزيد من الجهد في كافة الاستحقاقات التي يخوضها الحزب.

وقال النائب خالد تامر طايع، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، إن حزب مستقبل وطن يملك قواعد حزبية قوية في كافة أرجاء محافظة الجيزة الأمر الذي أتاح تنفيذ مبادرات وفاعليات الحزب ليستفيد منها تقريبًا جميع أهالي محافظة الجيزة.

من جهته، أشاد النائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، بما شهدته أمانات الحزب بمحافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا في انتخابات مجلس الشيوخ، محددًا عددًا من المحاور التي سيتم العمل من خلالها العمل خلال انتخابات مجلس النواب بما في ذلك الالتزام الكامل بدعم ومساندة مرشحي الحزب بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة والالتزام الكامل بما تقره الهيئة الوطنية للانتخابات من قواعد وتعليمات متعلقة بالعملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.