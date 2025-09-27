النقل تناشد المواطنين مساعدتها في مواجهة السلوكيات السلبية

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وإزهاق الأرواح.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه السلوكيات من بينها، عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان، وعدم الفحص الدوري على السيارات، وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والإطارات، وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات، وكذلك استخدام البعض للهاتف المحمول أثناء القيادة، وإلقاء المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى، بالإضافة إلى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "سلامتك تهمنا" والتي تهدف إلى التوعية من السلوكيات السلبية.

كما تهدف الحملة إلى التأكيد على أن الالتزام بالإرشادات المرورية لا يساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمساءلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل