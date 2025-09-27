"العدل" يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية لانتخابات النواب 2025

تصوير- هاني رجب:

استعرض النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، أسماء مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي، خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة، اليوم السبت، إن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من: راندا خالد عن دائرة مركز نصر النوبة، ومحمود الملا أمين مساعد أمانه أسوان، ونجوى محمد عن الأقصر، وخالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن، ومنصور صقر، وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع، ومجدي أبو عيسى، لواء طيار سابق، ومحمد ماهر عوض .

وتابع القناوي: وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، ود.نهلة كمال، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا، وفي محافظة أسيوط تم الدفع بأحمد صبرة، وخليل منون، وفي محافظة بني سويف تم الدفع بالإعلامي علي فايز، وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوي، وعن محافظة الجيزة الكاتب إبراهيم العجمي، وحسام البطران، والمهندس حسام العربي، وعن محافظة الشرقية النائب الحالي نبيل عسكر، وسحر عتمان، وحسين الشريف .

واستكمل أمين عام حزب العدل: وعن محافظة الدقهلية النائب الحالي خالد الحداد، والإعلامية مي سليم، وأحمد مجدي طلالة، وعن محافظة الغربية النائب الحالي أحمد دراج، وعنتر جاد، وعن محافظة المنوفية د.علي مهران، والمهندس عبد الرحمن فرغلي، وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحي، وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض، ونيفين ياقوت، وعمران معتوق، وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار، وعلاء أبو المجد، والنائب الحالي عبد المنعم إمام رئيس الحزب عن دائرة التجمع والشروق وبدر .

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل