مسؤول بـ"العدل": التحديات الاقتصادية هي الأصعب في المرحلة الحالية

حزب العدل عن مشاركته في انتخابات "النواب": أكثر من 50 مرشحًا بـ20 محافظة

أكد الدكتور أحمد فؤاد، مسؤول الاتصال السياسي بحزب العدل، أن الحزب أعد استراتيجية شاملة وبرنامجًا انتخابيًا متكاملًا لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

وأوضح فؤاد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب للإعلان عن أسماء مرشحيه في انتخابات مجلس النواب، أن أبرز التحديات تتمثل في الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أنها شديدة التعقيد وتتطلب تضافر الجهود كافة.

وأضاف: "مصر تسير حاليًا بنظام الاقتصاد الريعي، أي اللجوء إلى بيع الأصول عند الأزمات، لكننا في حزب العدل لدينا برامج وخطط عملية لمعالجة هذه الأوضاع".

وأشار فؤاد إلى أن الأزمة الاقتصادية ارتبطت أيضًا بمشكلات أخرى، مثل نقص المياه وموارد الطاقة، مشددًا على أن البرنامج الانتخابي للحزب تضمن حلولًا جذرية لهذه الملفات.

