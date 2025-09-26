إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا

كتب : محمد أبو بكر

05:52 م 26/09/2025
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية
    الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الاكاديمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، ثم تابع جانباً من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار في أجواء يسودها التقدير والانضباط.

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جولته بالأكاديمية، تبادل فيها الحوار مع طلبة الأكاديمية حول أبرز المستجدات الإقليمية والتطورات الداخلية.

وأعرب عن اعتزازه بما لمسه من جدية والتزام بين صفوف الطلبة، مؤكداً أن الهدف من الزيارات المتكررة للأكاديمية هو الاطمئنان على أحوال الطلاب، ومتابعة البرامج التعليمية التي تشهد تطويراً مستمراً بهدف صقل قدراتهم، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أشرف زاهر زيارة السيسي الأكاديمية العسكرية

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
