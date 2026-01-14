حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-1-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى تكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة أن تكون هناك سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 17 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- طابا الصغرى 07 والعظمى 16 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- بني سويف الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 19 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 19 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 19 درجة.