صورة - "الجيزة" تعتمد شعارًا جديدًا للمحافظة.. ما دلالته؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء من إعداد دليل الهوية البصرية للمحافظة، بالتعاون مع جامعة القاهرة، وإطلاق الشعار الجديد الذي يعكس شخصية الجيزة المميزة ومكانتها التاريخية والحضارية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تعميق روح الانتماء الوطني لدى المواطنين، وإبراز خصوصية كل محافظة بما تحمله من تراث وثقافة وفنون، مع إضفاء لمسات جمالية على مختلف مدن الجمهورية.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان، الجمعة، أن الشعار الجديد يجمع في تكوينه بين أهرامات الجيزة ونهر النيل وجامعة القاهرة، إلى جانب المتحف المصري الكبير تخليدًا لافتتاحه كأحد أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

وأكد أن هذا التصميم يبرز الخلفية الحضارية العريقة للجيزة، إلى جانب مقوماتها التعليمية والثقافية والبيئية.

وأشار النجار إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجيزة يعكس حرص الدولة على تقديم صورة عصرية للمحافظات المصرية، بما يعزز من قدرتها التنافسية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى دعم الحركة السياحية عبر إبراز المقومات الفريدة التي تميز الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستتوسع في استخدام الهوية البصرية الجديدة في مختلف الوسائل الدعائية والإعلانية، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو المرافق الخدمية والمشروعات التنموية، بما يضمن وحدة الشكل والرسالة التي تعكسها الجيزة أمام مواطنيها وزوارها.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، فضلًا عن المديريات والهيئات التابعة للمحافظة، بالالتزام باستخدام الشعار الجديد في كافة المكاتبات الرسمية، واللافتات والمطبوعات ووسائل العرض والإعلانات.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان التطبيق الفعّال والالتزام الكامل بالهوية البصرية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا - صور

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة

اليوم.. غلق كلي بشارع 26 يوليو 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

300 فرصة عمل جديدة.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم