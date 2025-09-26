كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه أبشع الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى من المساكن والبنى التحتية، وتطويق مدينة غزة وارتكاب مجازر باستخدام الطائرات والعربات المفخخة والمسيرات بهدف إجبار السكان على النزوح.

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن نحو 400 ألف مواطن نزحوا من مدينة غزة إلى مناطق غير مؤهلة للسكن، تعاني من الاكتظاظ السكاني والمجاعة وانعدام المياه، بينما تواصل إسرائيل استهداف تلك المناطق بالقتل والغارات الجوية، في إطار مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية بالقطاع ودفع السكان من شماله إلى وسطه وجنوبه، تمهيداً لتهجيرهم إلى سيناء وخارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف صلاح عبد العاطي، أن إسرائيل وسّعت من عدوانها البري للتحرك نحو جنوب القطاع، واضعة الحرب على غزة كهدف استراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها لم تسعِ جدياً إلى استعادة الرهائن عبر التفاوض، بل أجهضت جهود الوسطاء ورفضت جميع المبادرات المطروحة.

وشدد صلاح عبد العاطي، على أن وقف الحرب في غزة يمثل أولوية قصوى للفصائل الفلسطينية، باعتباره المدخل الحقيقي لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الوطنية.