أقيم معرض لوحات الفنانة التشكيلية نورهان خورشيد تحت عنوان "سكون"، في جاليري "آزاد" بمنطقة الزمالك، وذلك يوم 21 سبتمبر 2025.

وشاركت خورشيد في المعرض بـ 8 لوحات من أعمالها الأخيرة.

وجاء المعرض دعوة لاختبار السكون كحضور كامل كبعد آخر يكشف جمال الوضوح والطمأنينة، ويعيد رسم العلاقة بين الجسد والروح، بين العالم الخارجي وصوتنا الداخلي.

في أعمال نورهان خورشيد، يصبح السكون أكثر من مجرد حالة عابرة؛ إنه فضاء يتجاوز الجسد ليحتوي الروح هناك لحظة ينصت فيها الكيان لصوت خفي، فيستسلم لما هو أكبر منه. عندها تتلاشى الحدود بين الثقل والخفة، بين الصلابة واللين، ويتحوّل الهدوء إلى مساحة جديدة للتنفس.

تري خورشيد السكون كهمس يتسلل مع الهواء ليستقر في القلب، فيعيد إليه صفاءه. هو ظل شجرة يحتضن العابر، وبراح من الطمأنينة تتفتح فيه الروح على ذاتها.... في حضرته يتراجع الصخب ويغدو كل شيء أوضح وأكثر نقاء ... كأننا أمام نافذة صغيرة تطل بنا على عالم أبسط وأرحب.