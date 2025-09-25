الرئيس السيسي يجتمع مع "مدبولي" لعرض نتائج زيارته لأمريكا
كتب- محمد سامي:
03:01 م 25/09/2025
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم انضم إلى الاجتماع كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.
وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك بحسب إفادة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
